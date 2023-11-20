У неділю, 19 листопада, російські війська завдавали артилерійських ударів по Куцурубській та Очаківській громадах.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Зазначається, що вчора, 19 листопада, о 08:59, 13:24 та 23:28 під артилерійським вогнем була акваторія Очаківської громади. Постраждалих немає.

Також вчора о 09:04 ворожі обстріли фіксувалися за межами селі Солончаки Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що у ніч проти 19 листопада, о 00:36 російські окупанти завдали артилерійського удару по Очакову Миколаївської області.