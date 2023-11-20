Польські перевізники, які протестують на кордоні, попри обіцянки блокують проходження через пункти пропуску гуманітарної допомоги та цистерн з паливом.

Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач ввечері 19 листопада.

«Заяви про пропуск гуманітарної допомоги і небезпечених вантажів теж не відповідають дійсності. Ми зафіксували численні факти, коли цистерни з паливом та гуманітарка стоять в чергах», — написав він.

Він зазначив, що інформацію про ці випадки передають польським колегам.

«Чекаємо відповідь, як це корелюється з заявами про безперешкодний перетин таких вантажів», — додав заступник міністра.

Раніше стало відомо, що польські перевізники, які блокують кордон із Україною, планують перекрити останній відкритий для проїзду вантажівок пункт перетину «Медика — Шегині».