У понеділок, 20 листопада, о 09:53 до Служби порятунку надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на автодорозі Н-11 «Дніпро — Миколаїв», що сталася поблизу села Добра Воля Новобузької територіальної громади Баштанського району.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України в Миколаївській області.

Зазначається, що внаслідок лобового зіткнення автомобіля Renault Logan та рейсового мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter постраждав та був заблокований конструктивними елементами транспортного засобу водій легковика 1976 року народження.

До місця виклику направлено відділення 20-ї державної пожежно-рятувальної частини. Після прибуття за допомогою спецобладнання рятувальники деблокували постраждалого та передали бригаді медиків. Каретою швидкої допомоги чоловіка госпіталізували до реанімаційного відділення лікарні.

Причини та обставини ДТП встановлюються працівниками поліції.

Нагадаємо, в одному з дворів Центрального району пенсіонер збив семирічного хлопчика, який виїхав на проїзну частину, лежачи на скейті.

Раніше повідомлялось, що на трасі «Одеса—Мелітополь—Новоазовськ» поблизу села Половинки Миколаївського району сталася аварія автомобілів Mercedes-Benz та Renault Laguna.

До того ж біля села Нове Баштанського району сталася дорожньо-транспортна пригода внаслідок якої загинув водій Skoda Octavia.