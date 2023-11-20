Увечері в неділю, 19 листопада, на трасі Н-11 «Дніпро — Миколаїв», біля села Добра Воля Новобузького району, сталася ДТП, в якій загинула миколаївська журналістка Олена Левицька та її чоловік Сергій.

Про це повідомляє видання «Новини-N», де Олена працювала.

У складних погодних умовах легковий автомобіль ZAZ Forza, в якому їхало подружжя, занесло, і він зіткнувся з мікроавтобусом, який рухався в зустрічному напрямку. Олена та Сергій померли у лікарні.

Олена Левицька протягом останніх п’яти років працювала в «Новинах-N».

«Саме у нас пройшло її становлення як журналіста. Олену любили та цінували в колективі за характер, веселу вдачу й доброту, глибокий професіоналізм та порядність. Всі щиро раділи, коли вона повідомила, що виходить заміж. Її обранцем став бойовий офіцер, який з перших днів війни захищав нашу країну від російської агресії. На жаль, доля виявилася надто жорстокою до закоханих, відпустивши їм трохи більше п’яти місяців подружнього життя. Олені було 29 років», — повідомляють колеги дівчини.

Редакція «НикВести» висловлює щирі співчуття рідним, близьким і колегам Олени.