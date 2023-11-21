Вночі, 21 листопада, війська РФ випустили по Україні 5 ракет та 10 ударних безпілотників типу Shahed. Українська протиповітряна оборона знищила крилату ракету «Іскандер-К» та 9 «шахедів».

Про це повідомило Командування Повітряних сил Збройних сил України.

Зазначається, що загалом вночі росіяни застосували проти України 4 зенітні керовані ракети С-300 на Донецькому напрямку, та 1 «Іскандер-К» випустили з району Джанкой (окупований Крим).

Водночас «шахедами» окупанти атакували з російського Приморсько-Ахтарська.

Раніше повідомлялося, що вночі, 30 вересня, на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони було знищено чотири ударні БпЛА типу «‎Шахед».