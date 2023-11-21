Російські війська в ніч проти 21 листопада завдали 4 ракетних ударів по Донецькій області. Окупанти влучили по території лікарні та по шахті. Унаслідок цього є загиблий і поранені.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, близько 23:30 20 листопада перші дві ракети влучили по території лікарні міста Селидове. Через це пошкоджено 2 будівлі медзакладу, 6 цивільних зазнали поранень. Клименко наголосив, що під завалами можуть бути потерпілі, тож пошукові роботи тривають.

За кілька хвилин після цього окупанти завдали ще двох ракетних ударів по шахті. Один працівник підприємства загинув. Пошкоджено 4 будівлі, 19 транспортних засобів, лінію електропередач.

«39 гірників опинились заблокованими під землею. Нині всіх шахтарів піднято на поверхню», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у неділю, 19 листопада, російські війська завдавали артилерійських ударів по Куцурубській та Очаківській громадах.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 19 листопада, о 00:36 російські окупанти завдали артилерійського удару по Очакову Миколаївської області.