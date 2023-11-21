На території Словаччини перевізники заблокували рух вантажівок через пункт пропуску «Вишнє — Нємецке» на кордоні з Україною.
Про це повідомляє Прикордонна служба України.
Зазначається, що блокування руху вантажівок, що рухаються у напрямку словацького пункту пропуску «Вишнє — Нємецке», суміжному з українським пунктом пропуску «Ужгород», розпочалося сьогодні о 13:30.
Акцію ініціювала та проводить Спілка перевізників Словаччини. Наразі про терміни блокування не повідомляється.
«На даний час на території Словаччини перед пунктом пропуску «Вишнє — Нємецке» в напрямку України перебуває близько 300 вантажівок. Пропуск автомобілів та автобусів здійснюється в штатному режимі», — йдеться в повідомленні.
Наприкінці жовтня польські перевізники погрожували з листопада перекрити всі пункти пропуску з українською стороною через надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС.
На території Словаччини перевізники заблокували рух вантажівок через пункт пропуску «Вишнє — Нємецке» на кордоні з Україною.
Про це повідомляє Прикордонна служба України.
Зазначається, що блокування руху вантажівок, що рухаються у напрямку словацького пункту пропуску «Вишнє — Нємецке», суміжному з українським пунктом пропуску «Ужгород», розпочалося сьогодні о 13:30.
Акцію ініціювала та проводить Спілка перевізників Словаччини. Наразі про терміни блокування не повідомляється.
«На даний час на території Словаччини перед пунктом пропуску «Вишнє — Нємецке» в напрямку України перебуває близько 300 вантажівок. Пропуск автомобілів та автобусів здійснюється в штатному режимі», — йдеться в повідомленні.
Наприкінці жовтня польські перевізники погрожували з листопада перекрити всі пункти пропуску з українською стороною через надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС.