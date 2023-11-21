Росіяни продовжують вивозити українське зерно з тимчасово окупованих територій Запорізької області. Зокрема, з порту тимчасово окупованого Бердянська вийшла чергова баржа з українським зерном.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Відомо, що на ТОТ Запоріжжя гауляйтери продовжують вивозити українське зерно. Нещодавно з окупованого порту Бердянська вийшло чергове судно з українським зерном.
Таким чином, російська окупаційна адміністрація піддає розграбунку тимчасово окуповані території задля заробітку, розуміючи свою недовговічність.
«Усі аграрії регіону зобов’язані здавати зерно окупантам по фіксованій ціні, яка в рази нижче ринкової. Потім зерно «перепродається» вже за ринковими цінами й вивозиться з регіону через порти. Різницю окупанти забирають собі», — йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що протягом 2022 року Російська Федерація вивезла з окупованих територій України майже шість мільйонів тонн зерна.
Росіяни продовжують вивозити українське зерно з тимчасово окупованих територій Запорізької області. Зокрема, з порту тимчасово окупованого Бердянська вийшла чергова баржа з українським зерном.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Відомо, що на ТОТ Запоріжжя гауляйтери продовжують вивозити українське зерно. Нещодавно з окупованого порту Бердянська вийшло чергове судно з українським зерном.
Таким чином, російська окупаційна адміністрація піддає розграбунку тимчасово окуповані території задля заробітку, розуміючи свою недовговічність.
«Усі аграрії регіону зобов’язані здавати зерно окупантам по фіксованій ціні, яка в рази нижче ринкової. Потім зерно «перепродається» вже за ринковими цінами й вивозиться з регіону через порти. Різницю окупанти забирають собі», — йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що протягом 2022 року Російська Федерація вивезла з окупованих територій України майже шість мільйонів тонн зерна.