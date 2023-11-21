Моніторингова місія ООН зафіксувала в Україні загибель понад 10 тисяч мирних жителів із початку повномасштабного російського вторгнення.

Про це йдеться у заяві пресслужби організації.

Зазначається, що внаслідок російської агресії загинуло понад 560 дітей. Крім того, понад 18 500 мирних жителів отримали поранення різного ступеня важкості.

«15 листопада цього року внаслідок влучання ракети у житловий будинок в місті Селидове на Донеччині загинули чотири цивільні особи, збільшивши загальну кількість загиблих до понад 10 000 осіб. Згадані вище загиблі включають сім'ю, змушену переселитися ще на початку війни, і 85-річну жінку», — розповіли в ООН.

У відомстві додають, що справжня цифра може бути значно вищою, а підрахунки організації лише показують кількість випадків загибелі цивільних осіб, які верифіковані шляхом застосування власної методології.

Зокрема, Моніторингова місія звернула увагу на те, що значна кількість випадків загибелі та поранень в останні місяці зафіксована далеко від лінії фронту. Це відбувається «головним чином через застосування росіянами далекобійних ракет і боєприпасів, що баражують, що вражають цілі в населених пунктах по всій країні».

«Можна констатувати, що в Україні зараз немає повністю безпечних місць», — наголосила голова Місії Даніель Белль.

Варто зазначити, що 5 жовтня повідомляли, що в Україні, вважаються зниклими безвісти 36 тисяч людей. Із них 11 тисяч цивільні, а близько 15 тисяч — військові.