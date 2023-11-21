З 1 березня 2024 року Болгарія достроково перестане імпортувати російську нафту, щоб Росія не могла обходити західні санкції та фінансувати війну в Україні.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики України з посиланням на болгарське видання Sofia Globe.

Зазначається, що експорт до Болгарії дозволив кремлю залучити додатковий 1 мільярд євро на фінансування війни в Україні.

Проте, від російської нафти в Болгарії відмовлятимуться поступово. З 1 січня 2024 року припинять квотувати експорт, а з 1 березня — повністю припинять імпорт та перероблення нафти з РФ.

«Ми раді чути про припинення експорту прибутків до РФ. Ця формула, яку ми знайшли, задовольнить і громадян Болгарії, і ринок, але також вона припинить експорт коштів до РФ та фінансування війни», — сказав один із болгарських парламентарів Йордан Цонев.

Домовленості щодо заборони на російську нафти дозволяють уникнути голосування щодо вотуму недовіри до болгарського уряду. Його планували на 22 листопада 2023 року.

Причиною стало те, що Болгарія пропускала мільйони барелів російської нафти на завод, що належить РФ і розташований на болгарській території. Після перероблення завод переправляв очищені нафтопродукти за кордон, зокрема й до країн Євросоюзу.

Раніше повідомлялося, що Росія все ще покладається на європейське судноплавство для транспортування своєї нафти, навіть незважаючи на те, що її вартість перевищує цінові обмеження країн Великої семи.