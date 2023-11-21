Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив, що деякі українські пілоти вже почали підготовку в повітрі на літаках F-16. Зокрема, вони вже перейшли до польотів з інструкторами.

Про це він сказав під час брифінгу в Медіацентрі Україна.

За його словами, такі навчання українських льотчиків, а також наземного персоналу, офіцерів бойового управління й інженерно-авіаційної служби зараз відбуваються в Данії, Великій Британії та Сполучених Штатах Америки.

«Перед цим були легкомоторні літаки натовського зразка, які допомагають легше перейти на F-16. Зараз це вже польоти з інструктором», — сказав Ігнат і запевнив, що кожного тижня кількість українських пілотів, «які торкаються важелів управління «ефки» і виконують завдання, що ставить перед ними інструктор», може збільшуватись, — йдеться в повідомленні.

Наступним етапом будуть самостійні польоти й польоти на бойове застосування, каже речник Повітряних сил.

Нагадаємо, Данія вирішила передати Україні 19 винищувачів F-16, про що 20 серпня заявила премʼєр-міністр країни Метте Фредеріксен під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.