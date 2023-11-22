У ніч проти 22 листопада, о 00:56 російські окупанти завдали артилерійського удару по Очакову Миколаївської області.

Таку інформацію щодо ворожих обстрілів у регіоні за минулу добу опублікував очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«Сьогодні вночі, 22 листопада, о 00:54 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії міста Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, окупанти обстрілюють Очаківську та Куцурубську громади майже щодня з території тимчасово окупованої Кінбурнської коси. Раніше голова ОВА Віталій Кім заявив, що обстріли російською армією Очакова не мають жодної військової мети, окупанти стріляють, аби лякати місцевих.

З початку повномасштабного вторгнення з Очакова виїхали приблизно 8 тисяч містян. Водночас на окупованому Кінбурнському півострові за попередніми рахунками української влади проживає близько 200 людей, проте зв'язок з ними повністю втрачений.

Раніше жителі Очакова Миколаївської області поділилися з журналістами, як вони понад 500 днів повномасштабного вторгнення живуть під постійними обстрілами.

У квітні «НикВести» побували в Очакові та показали у фоторепортажі, як виглядає найнебезпечніша точка Миколаївської області.