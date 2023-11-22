У Миколаєві чоловік, який намагався торкатися грудей малолітньої дівчинки та показував їй свій статевий орган, отримав три роки випробувального терміну.

Такий вирок ухвалив 16 листопада Ленінський районний суд Миколаєва, пишуть «НикВести».

Зазначається, що дівчинка з мамою у серпні цього року проживала у будинку, де також інколи проживав засуджений зі своєю співмешканкою. Протягом тижня чоловік кілька разів чіплявся до дівчинки. Епізоди описані у судовому рішенні.

Зокрема, пізно ввечері 12 серпня в супермаркеті він притискав дівчинку до себе, намагаючись доторкнутися до грудей.

Через п’ять днів він демонстрував їй свій статевий орган та висловлював «різного роду прохання».

Наступного дня, він знову намагався торкатися грудей дівчинки та висловлював «різного роду прохання».

Зазначається, що для малолітньої потерпілої вказані дії були непристойними та неприпустимими, але оскільки на момент вчинення злочинного діяння «потерпіла не розуміла характеру і значення дій сексуального характеру в силу свого малолітнього віку, малого життєвого та сексуального досвіду, не могла надати усвідомленого опору діям засудженого» .

Під час розгляду справи чоловік уклав угоду про визнання винуватості з прокурором. Він «визнав свою вину у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 156 КК України, щиро розкаявся».

Потерпіла та її законний представник надали свою згоду на укладення угоди.

Суд призначив йому покарання у вигляді п`яти років позбавлення волі. Та звільнив від відбування покарання з випробуванням строком на 3 роки.

Чоловіка також включили до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Нагадаємо, на Київщині суд виніс вирок місцевому мешканцю, який викрав і намагався зґвалтувати 4-річну дівчинку. Чоловіку присудили 15 років позбавлення волі.