Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для організатора схеми заволодіння коштами Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації. За даними слідства, посадовці та інші учасники схеми заволоділи 62 мільйонами гривень.

Про це повідомили Спеціалізована антикорупційна прокуратура та «Центр протидії корупції».

Повідомляється, що Роман Коваль, який у змові з керівництвом Держспецзв'язку розробив схему заволодіння бюджетними коштами, перебуватиме під вартою з альтернативою внесення 50 мільйрнів гривень застави та покладенням процесуальних обов’язків. Зазначається, що суд лише частково задовольнив клопотання детективів Національного антикорупційного бюро.

Як пише громадська організація, запобіжний захід обирають і Юрію Щиголю. За словами прокурора, у нього виявили 1,2 мільйон доларів та ще 6,9 біткоїна (еквівалент 270 тисяч доларів) на криптогаманці. Також під час обшуків у нього вдалося знайти 72 тисячі доларів і 82 тисячі євро готівкою.

Нагадаємо, ексглава Держспецзв’язку Юрій Щиголь, його заступник та інші службовці підозрюються в заволодінні державними коштами в сумі понад 62 млн гривень.

За даними слідства, упродовж 2020-2022 років власник приватної групи компаній у змові із керівництвом Держспецзв’язку розробив схему заволодіння бюджетними коштами, виділеними на закупівлю обладнання та програмного забезпечення.

Дії шістьох підозрюваних кваліфікували за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191Кримінального кодексу України. Це карається ув'язненням до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.