У четвер, 23 листопада, польські перевізники розпочали блокування руху вантажівок на ще одному пункті пропуску на кордоні з Україною.

Про ускладнення руху вантажного транспорту через «Шегині» попередила Державна прикордонна служба України (ДПСУ).

Це вже четвертий пункт пропуску, який заблокували польські перевізники. За даними ДПСУ, на напрямку через «Шегині» на в’їзд до України очікують близько 1400 вантажівок.

«За наявною інформацією, яку надавали польські прикордонники, сьогодні близько 10:30 на території Польщі, на дорозі перед пунктом пропуску «Медика», суміжному з українським пунктом пропуску «Шегині», розпочалось блокування руху вантажних транспортних засобів. У зв’язку з цим ускладнення руху можливе як на виїзд з Польщі, так і на в’їзд», — йдеться у повідомленні.

Прикордонники нагадали, що з 6 листопада на українсько-польському кордоні ускладнено рух вантажного транспорту у пунктах пропуску «Краківець — Корчова», «Рава-Руська — Гребенне» та «Ягодин — Дорогуськ». У зв’язку з чим, станом на ранок 23 листопада, на цих напрямках з боку суміжної сторони на в’їзд в Україну очікують 2600 вантажівок.

Раніше вже повідомлялося, що польські перевізники, які блокують кордон із Україною, планують перекрити останній відкритий для проїзду вантажівок пункт перетину «Медика — Шегині».

За даними Мінінфраструктури, після підписання Угоди кількість перевізників, які перетинали кордон в напрямку ЄС, у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року збільшилася на 53%, кількість перетинів — на 43%.