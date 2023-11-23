Жителька села Висунськ Баштанського району Миколаївщини підозрюється у вбивстві свого співмешканця.

Як повідомила Миколаївська обласна прокуратура, суд обрав для 53-річній жінці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

За даними слідства, між підозрюваною та її 68-річним співмешканцем, виникла сварка під час спільного вживання алкоголю. Жінка збила з ніг чоловіка та задушила його руками.

Зазначається, що за скоєне їй загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Раніше також повідомлялось, що на Миколаївщині правоохоронці затримали 48-річного чоловіка, який забив до смерті товариша по чарці.