У Миколаєві жителі будинку на улице Пограничній, 43, де зруйновані два під'їзди, не дають дозвіл на проведення демонтажу будівлі. Таку позицію вони аргументують тим, що в будинку вціліли більшість із квартир, що наразі не придатні для життя.

Про це йдеться в статті «НикВести» «Проблема відновлення: як живуть миколаївці, домівки яких зруйнувала Росія».

Мешканці вважають, що Департамент ЖКГ Миколаєва вводить людей в оману, апелюючи висновком техзвіту, який підтверджує необхідність демонтажу будинку.

За висновком технічного звіту, який був виконаний Департаментом ЖКГ, будинок підлягає знесенню. Проте жителі стверджують, що з 36 непридатних до життя квартир 23 — цілі. Вони вважають, що влада не зацікавлена у відновленні дому, а демонтаж використовує для отримання дешевого будматеріалу.

«На підставі рішень виконкому Миколаєва було вказано, що у 3 та 4 підʼїздах необхідно зняти аварійні конструкції, розібрати зруйновані квартири за відповідними номерами і прибрати третій та п'ятий поверхи. Ми писали звернення в кінці травня на ім'я мера з проханням відновити будинок, бо більша частина його ціла. З 36 квартир, що не придатні для проживання, 23 квартирі цілі. Це виходить, що в той час, як в такій тяжкій ситуації ми потребуємо житло, вони ставлять на будинку хрест і пускають людей жебракувати? Їм що треба, розібрати дім, щоб фундамент побачити? А спуститись в підвал не можна для цього, по цоколю подивитись? Жодне перекриття в нас над підвалом не тріснуло. Їм просто потрібен дешевий будівельний матеріал. Цілі плити і блоки можна ж розпилити», — розповідає мешканка будинку Тетяна Гончарова.

Ситуацію з відмовами в ДЖКГ хочуть вирішити шляхом видачі житлових сертифікатів. Відповідне рішення прийматиме комісія міської ради з розгляду питань щодо надання компенсації за зруйноване майно, каже заступник директора ДЖКГ Ігор Набатов.

«Процедура така: спочатку подали заяву, її задовольнили, отримали житловий сертифікат, після цього анулювали право власності на попередній об'єкт нерухомості і реалізували своє право на отримання об'єкта нерухомості у рамках житлового сертифікату. Відтак кількість власників (квартир у зруйнованих будинках, — прим.) поступово зменшується. Відповідно ми повинні отримати згоду (на демонтаж, — прим.) власників, а якщо їх у якийсь момент стало нуль, то тоді й власників як таких немає і ми спокійно реалізуємо свої повноваження», — повідомив Ігор Набатов.

Проте мешканці вважають, що видачею сертифікатів їх вводять в оману.

«Якщо під час перших зустрічей з ДЖКГ було тільки озвучено про сертифікати, то потім почали тиснути, і люди деякі замислились, і сказали, що краще взяти сертифікати. До цього майже 5 власників були категорично не згодні на сертифікати. Керівництво міста мало мінімізувати ту трагедію, яка сталась, піти людям на зустріч у питанні відновлення, а не заманювати їх сертифікатами і зіштовхнути їх одного проти іншого», — додає мешканка Пограничної, 43.

Раніше в Департаменті житлово-комунального господарства Миколаєва заявили, що жителі напівзруйнованих будинків по Крилова, 54, та Пограничної, 43, в разі небажання давати згоду на демонтаж, можуть втратити будь-який шанс на подальше відновлення.

Про відмову власників квартир щодо демонтажу повідомлялось ще в середині жовтня. Мер Олександр Сєнкевич пояснив, страх місцевих зумовлений тим, що їхні земельні ділянки можуть стати об'єктом будівництва маєтків.