Пожежа в Галицинівському урочищу внаслідок обстрілу/ДСНС

Внаслідок обстрілів росіян в Миколаївській області було знищено пожежами 4 тисячі 787 гектарів лісу.

Про це свідчать підрахунки Держекоінспекції Південно-Західного регіону, йдеться у статті «НикВести» «Побічна жертва: Як війна руйнує екологію півдня та що з цим робити».

Внаслідок лісових пожеж через війну довкіллю області було завдано збитків на 22 мільярда 413 мільйонів 931 тисячу 169 гривень.

Фахівець кліматичного відділу громадської організації «Центр екологічних ініціатив «Екодія» Богдан Кученко говорить, що визначити тривалість відновлення лісів після таких пожеж складно. Процес може зайняти від кількох років до понад століття.

— На це впливає низка факторів: вік та структура постраждалих ділянок, інтенсивність пожежі, ґрунтові та кліматичні умови. Скажімо, відновлення після лісової пожежі малої інтенсивності у вологому лісі може тривати декілька років. Частіше йдеться про декілька десятків років, а скажімо на повне відновлення старовікового соснового чи дубового лісу після сильної пожежі знадобиться понад 100 років, — зазначає еколог.

Богдан Кученко додає, що навіть в масштабах всієї Миколаївської області, вплив від знищення такої кількості лісів загалом буде маловідчутним, за винятком хіба надання рекреаційних послуг. Однак, в межах окремих громад, де вигоріло багато лісу, як, наприклад, у Галициновому, можуть спостерігатись певні зміни мікроклімату. Наприклад, посилення вітрів, збільшення перепадів температур та зменшення вологості повітря.

— Найбільшої ж шкоди зазнали самі лісові екосистеми, де обстріли та пожежі призвели до загибелі безлічі живих організмів та порушення оселищ (середовищ проживання) навіть тих тварин, які змогли вижити, Переважно це — великі ссавці та птахи, — говорить фахівець.

Інша проблема — замінованість лісових угідь внаслідок обстрілів та окупації. Як повідомили в Південному лісову офісі ДП «Ліси України», у Миколаївській області засмічено вибухонебезпечними предметами 16,8 тисячі гектарів. Це території двох філій: «Баштанське лісове господарство» — 6 тисяч, «Миколаївське лісове господарство» — 11 тисяч. З них понад 9 — площі лісогосподарського призначення на тимчасово окупованій Кінбурнській косі. Наразі по всіх територіях, окрім Кінбурну, зібрано документацію та подано в чергу на гуманітарне розмінування.

Нагадаємо, Снігурівська громада передала понад тисячу гектарів під заліснення: буде висаджено більше 6 мільйонів дерев.