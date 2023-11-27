Вчора, 26 листопада, російські окупанти обстріляли одну з громад Миколаївської області.
Постраждалих немає, повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
«Вчора, 26 листопада, о 15:04 ворог завдав артилерійських ударів по акваторії Куцурубської громади», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що вчора, 25 листопада, о 09:11 під артилерійським вогнем була акваторія Очаківської громади.
Вчора, 26 листопада, російські окупанти обстріляли одну з громад Миколаївської області.
Постраждалих немає, повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
«Вчора, 26 листопада, о 15:04 ворог завдав артилерійських ударів по акваторії Куцурубської громади», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що вчора, 25 листопада, о 09:11 під артилерійським вогнем була акваторія Очаківської громади.