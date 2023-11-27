Росіяни на окупованих територіях готують нові групи українських дітей для вивезення за територію України.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

«Окупаційні адміністрації на тимчасово захоплених землях отримали вказівку підготувати нові списки дітей, які не мають опікунства з метою їх подальшої депортації», – йдеться у повідомленні.

За даними ЦНС, контролює списки та подальшу депортацію українських дітей уповноважена з прав дитини рф Марія Львова-Бєлова.

«Окупанти не повертають дітей Україні, навіть попри наявність їх родичів на вільній території й спрощують процес усиновлення цих дітей на території рф. Метою цього є асиміляція українських дітей, тобто знищення цілого покоління нації», – додали в ЦНС.

Нагадаємо, нещодавно Україна повернула додому 19 дітей, яких також вдалося евакуювати з тимчасово окупованих територій.

Як відомо, до анексованого Криму з окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей було вивезено близько 6 тисяч дітей.

Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни на Миколаївщині внаслідок російської агресії постраждало 100 дітей.