На південному напрямку оператори Сил спеціальних операцій Збройних сил України скоригували вогонь артилерії по ворожій САУ 2С3 «Акація».
Про це повідомляє командування Сил спецоперацій Збройних сил України.
Зазначається, що оператори 73-го морського центру ССО на південному операційному напрямку виявили та ідентифікували замасковану російську самохідну артилерійську установку 2С3 «Акація».
Воїни ССО оперативно передали координати одному з артилерійських підрозділів Сил оборони та скоригували вогонь.
Точним пострілом російська САУ була знищена вщент, ідеться в повідомленні.
Нагадаємо, українські захисники показали, як ударом з реактивної системи залпового вогню HIMARS знищили російський безпілотник ZALA та екіпаж окупантів.
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На південному напрямку оператори Сил спеціальних операцій Збройних сил України скоригували вогонь артилерії по ворожій САУ 2С3 «Акація».
Про це повідомляє командування Сил спецоперацій Збройних сил України.
Зазначається, що оператори 73-го морського центру ССО на південному операційному напрямку виявили та ідентифікували замасковану російську самохідну артилерійську установку 2С3 «Акація».
Воїни ССО оперативно передали координати одному з артилерійських підрозділів Сил оборони та скоригували вогонь.
Точним пострілом російська САУ була знищена вщент, ідеться в повідомленні.
Нагадаємо, українські захисники показали, як ударом з реактивної системи залпового вогню HIMARS знищили російський безпілотник ZALA та екіпаж окупантів.