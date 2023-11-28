В Одесі затримали місцеву мешканку, яку підозрюють у коригуванні ударів ворожих «шахедів» по місту.

Про це повідомляє СБУ.

Зазначається, що у серпні цього року було викрито та повідомлено про підозру двом іншим учасникам цієї агентурної мережі. Серед них — агент з оперативним псевдонімом Diezel та його дружина, яка була «зв’язковою» російського ГРУ і зараз переховується від правосуддя у Санкт-Петербурзі.

«Зловмисниця передала агресору десятки геолокацій, де, за її переконанням, нібито базувалися підрозділи ЗСУ», — йдеться в повідомленні.

Наразі затримано третю фігурантку.

Також, за даними СБУ, жінка проводила дорозвідку поблизу інфраструктурних об’єктів обласного центру, які викликали «зацікавленість» у воєнної розвідки країни-агресора.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Їй загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, правоохоронці затримали мешканку Одеси, яка отримувала гроші від росіян за координати перебування військовослужбовців ЗСУ в Одесі та Миколаєві.

Раніше повідомлялось, Служба безпеки затримала ще одну агентку російських спецслужб, яка коригувала повітряні удари росіян по звільненому Херсону.