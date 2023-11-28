За 2023 рік в Миколаївській області кількість зареєстрованих кримінальних проваджень у сфері оборони збільшилась втричі.

Такц статистику озвучив ході брифінгу керівник Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону Андрій Кльопов, пишуть «НикВести».

За словами Андрія Кльопова, динаміка та структура злочинності у військовій сфері кардинально змінилась за час воєнного стану. За 2023 рік спецпрокуратура направила до суду 412 обвинувальних актів, з них — 13 у сфері економіки та 9 у сфері корупції, ще 7 щодо отримання неправомірної вигоди.

Він навів декілька прикладів кримінальної відповідальності, до якої були притягнуті військовослужбовці. Так, зокрема, в суд направлено обвинувальний акт за звинуваченням командира однієї з військових частин, яких спричинив розтрату державних коштів у загальній сумі 715 тисяч гривень.

До кримінальної відповідальності притягнуто також командира ремонтного взводу, який отримав хабар у сумі 20 тисяч гривень за непритягнення військовослужбовця до адміністративної відповідальності.

В суд також направлено обвинувальний акт щодо старшого інспектора відділу аудиту, полковника, який отримав неправомірну вигоду у розмірі 80 тисяч гривень за вплив на керівника аудиторської групи з приводу не відображення в аудиторському звіті виявлених порушень.

Окрім того, за останній квартал правоохоронцями було викрито троє осіб, що пропонували послуги, щодо надання незаконної відстрочки від привозу мобілізації, каже Андрій Кльопов.

Також напрямком діяльності спецпрокуратури є притягнення до адміністративної відповідальності. За 2023 рік прокурори склали 96 протоколів, з яких 31 — протокол щодо посадовців, каже Андрій Кльопов.

— За результатами розгляду протоколів винесено рішення у вигляді штрафу на загальну суму один мільйон шість тисяч гривень. На даний час до адміністративної відповідальності притягнуто 21 посадову особу, з яких два командири військової частини та 19 командирів підрозділів, — розповів Андрій Кльопов.

Нагадаємо, в березні миколаївська СБУ викрила в держзраді військового зрадника з Криму. Ексофіцера дивізіону «Рубіж» Військово-морських сил Збройних сил України судитимуть за дезертирство та державну зраду.