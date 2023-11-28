Влада Фінляндії вирішила закрити останній пропускний пункт на кордоні з РФ. КПП Райя-Йосеппі перестане працювати в ніч проти 30 листопада.

Про це повідомив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо на пресконференції, його цитує Helsingin Sanomat.

Зазначається, що обмеження діятимуть щонайменше до 13 листопада. Протягом цього часу мігранти, які планують в'їхати до Фінляндії з боку східного кордону, зможуть це зробити лише через КПП в аеропортах чи прикордонних переходах водного транспорту.

Рішення не поширюється на залізничні перевезення через пункт Вайніккали, а це означає, що вантажні перевезення між РФ та Фінляндією будуть здійснюватися.

«Йдеться про вплив РФ, і ми цього не приймаємо. Короткострокове повне закриття східного кордону є необхідним і пропорційним заходом, щоб зупинити це явище», – заявив Орпо.

Наприкінці жовтня польські перевізники погрожували з листопада перекрити всі пункти пропуску з українською стороною через надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС.