В одному з будинків у мікрорайоні Миколаєва ПТЗ через недбалість вода потрапила до газової мережі.

Без газу лишилися 70 абонентів, повідомили в Миколаївській філії «Газмережі».

До аварійно-диспетчерської служби надійшла заявка про некоректну роботу газового обладнання. Бригада АДC Миколаївської філії «Газмережі», яка прибула на виклик, виявила воду в газопроводі. Причину потрапляння води до газової мережі встановити не вдалось. Цього разу без газопостачання через недбалість та недотримання вимог роботи з газовими приладами залишаються 70 абонентів по вулиці Олеся Бердника (колишня Батуріна).

Відновлення газопостачання буде можливим тільки після перевірки газових приладів у всіх помешканнях вищезазначеного будинку на предмет відсутності води. Необхідність потрапити в усі, без винятку, помешкання фактично означає, що будинок залишатиметься без газу на невизначений строк, додали газовики.

«Наслідки води в газопровід можуть бути катастрофічними. По-перше, вода може викликати корозію газопроводів, що призведе до їх пошкодження та прориву, особливо зараз при морозній погоді. Внаслідок цього відбудеться витік газу, що створить небезпеку, та може призвести до виникнення пожежі або вибуху. По-друге, потрапляння води в газопровід може призвести до зупинки постачання газу, що негативно позначиться на комфорті людей. По-третє, ремонт та відновлення пошкоджених газопроводів потребує значних фінансових витрат», — зазначають на підприємстві.

Нагадаємо, у вересні уУ Миколаєві 100 квартир залишилися без газу через недбалість сусіда.