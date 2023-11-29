У Миколаївській області протягом січня-листопада 2023 року зареєстрували 279 кримінальних правопорушень за фактом кіберзлочинності.

Про це під час брифінгу повідомила начальниця відділу протидії кіберзлочинам в Миколаївській області Ганна Забєліна та заступник начальника слідчого Павло Воловик.

Для порівняння, протягом аналогічного періоду 2022 року у регіоні було зареєстровано 110 такого роду злочинів, що на 139% менше ніж цьогоріч.

Найпопулярнішим видом шахрайств у Миколаївській області є шахрайства з використанням інформаційних технологій.

— Так, станом на 29.11.2023 зареєстровано 1572 кримінальних правопорушень, вчинених з інформаційними технологіями, що становить 58 % від загальної кількості шахрайств, — зазначив Павло Воловик.

При тому кількість оголошених підозр у шахрайстві протягом 2023 року зменшилась. Так, із зареєстрованих протягом поточного року повідомлено про підозру у 388 кримінальних правопорушеннях, що становить 14,2 %, проти 23,3 % минулорічного показника (266 підозр при 1140 реєстраціях).

Правоохоронці наголосили, що ситуація зі зростанням кіберзлочинності спостерігається по усій Україні. Вони повʼязують це з воєнним станом та соціально-економічним положенням у якому опинилися громадяни країни.

— По перше це через стан у якому знаходиться наша країна. По друге, це інформаційна війна з країною-агресором, багато осіб, яким ми викриваємо у шахрайстві знаходяться за кордоном, а саме на території країни-агресорі. Якщо взяти соціальні, то це соціально-економічний стан громадян, який залишає бажати кращого. Коли в різних групах зустрічається реклама щодо надання соціальної допомоги, багато людей довіряють цьому і, на жаль, потрапляють у пастку. Переходячи за цим посиланням, воно фішингове, люди потрапляють не на державні сайти, а на емульовані під справжіні, — зазначила Ганна Забєліна.

Нагадаємо, влітку цього року кіберполіція викрила злочинну групу, яка за допомогою фішингу привласнила понад 2 мільйони гривень.