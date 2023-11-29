Словаччина продовжить заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з України. Крім зернових, заборону поширять також на імпорт меду, цукру, солоду та сої.

Про це пише видання Novinky.cz.

Зазначається, що уряд Словаччини на чолі з прем’єр-міністром Робертом Фіцо вирішив продовжити заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з України та посилити правила транзиту.

«Окрім пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшнику заборона буде поширена на імпорт меду, цукру, солоду та сої. Згідно з пропозицією міністра сільського господарства Річарда Такача, транзит всієї іншої сільськогосподарської продукції та продуктів харчування з України підлягатиме митній забороні. Це означає, що вантажі на митниці будуть опломбовані», — пише видання.

Міністерство сільського господарства у пропозиції зазначило, що заходи необхідні, в тому числі через відсутність загальноєвропейського рішення щодо українських товарів.

Нагадаємо, новий прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо не підтримує надання військової допомоги Україні.





