СБУ оголосила підозру російському генералу Євгену Поплавському, який особисто керував репресіями проти місцевих учасників руху опору в окупованому Лимані Донецької області.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби відомства.

«Служба безпеки зібрала доказову базу на російського генерал-лейтенанта Євгена Поплавського — заступника командувача центрального військового округу Росії, який вчиняв воєнні злочини в Україні. Після захоплення Лимана на Донеччині він особисто керував репресіями проти місцевих учасників руху опору. За його наказом окупанти викрадали українських патріотів та піддавали їх численним тортурам», — йдеться у повідомленні.

Окрім того, задокументовано факти, коли фігурант особисто брав участь у каральних акціях та катуванні цивільних громадян.

Так, 20 квітня 2022 року російський генерал разом з чотирма підлеглими увірвався до помешкання місцевого підприємця.

Поплавський почав вимагати від чоловіка передати складські приміщення його компанії для потреб загарбників. Там вони планували знімати постановочні відео про фейкову роздачу «гумдопомоги РФ».

Коли підприємець зі своєю дружиною відмовили, російський генерал розпорядився зачинити жінку у підвалі власного будинку, а її чоловіка наказав схопити та забрати з собою.

Потерпілого повезли до одного з його складів. Перед від’їздом Поплавський дав вказівку своєму підлеглому кинути бойову гранату у підвал, куди заточили дружину підприємця, якщо її чоловік не повернеться через годину.

Після приїзду на склад фігурант приставив до скроні потерпілого пістолет, змушуючи його на відео «подякувати окупантам за надану допомогу» місцевим жителям. У результаті — бізнесмен таки погодився на умови загарбників.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Поплавському про підозру за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України (віддання наказу про вчинення дій, спрямованих на порушення законів та звичаїв війни).

Оскільки зловмисник перебуває на непідконтрольній території України, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти України.

Раніше повідомлялося, що миколаївець, засуджений за колабораціонізм, подав заявку на компенсацію пошкодженого російським обстрілом майна за програмою «єВідновлення».