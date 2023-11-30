На Херсонському напрямку знищена російська вогнеметна система ТОС-1А «Сонцепьок».
Про це повідомляє командування Сил спеціальних операцій Збройних сил України.
Зазначається, що Оператори Сил спецоперацій у взаємодії з Управлінням СБУ в Харківській області та розвідниками 140-го ОРБ морської піхоти виявили «Сонцепьок».
З цієї вогнеметної системи ворог щодня обстрілював позиції українських військ на плацдармі у Кринках на лівому березі Херсонської області.
За допомогою ударних БпАК ворожий «Сонцепьок» був знищений.
Нагадаємо, українські захисники показали, як ударом з реактивної системи залпового вогню HIMARS знищили російський безпілотник ZALA та екіпаж окупантів.
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На Херсонському напрямку знищена російська вогнеметна система ТОС-1А «Сонцепьок».
Про це повідомляє командування Сил спеціальних операцій Збройних сил України.
Зазначається, що Оператори Сил спецоперацій у взаємодії з Управлінням СБУ в Харківській області та розвідниками 140-го ОРБ морської піхоти виявили «Сонцепьок».
З цієї вогнеметної системи ворог щодня обстрілював позиції українських військ на плацдармі у Кринках на лівому березі Херсонської області.
За допомогою ударних БпАК ворожий «Сонцепьок» був знищений.
Нагадаємо, українські захисники показали, як ударом з реактивної системи залпового вогню HIMARS знищили російський безпілотник ZALA та екіпаж окупантів.