На Херсонському напрямку знищена російська вогнеметна система ТОС-1А «Сонцепьок».

Про це повідомляє командування Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

Зазначається, що Оператори Сил спецоперацій у взаємодії з Управлінням СБУ в Харківській області та розвідниками 140-го ОРБ морської піхоти виявили «Сонцепьок».

З цієї вогнеметної системи ворог щодня обстрілював позиції українських військ на плацдармі у Кринках на лівому березі Херсонської області.

За допомогою ударних БпАК ворожий «Сонцепьок» був знищений.

Нагадаємо, українські захисники показали, як ударом з реактивної системи залпового вогню HIMARS знищили російський безпілотник ZALA та екіпаж окупантів.