Правоохоронці викрили групу суддів Київського апеляційного суду, які отримали 35 тисяч доларів неправомірної вигоди за зняття арешту з майна.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

29 листопада прокурори САП та детективи Національного антикорупційного бюро України викрили чотирьох суддів Київського апеляційного суду на одержанні неправомірної вигоди у розмірі 35 тисяч доларів США за ухвалення рішення про скасування арешту майна.

Встановлено, що 28 листопада суддя-посередник отримав від представника приватної компанії неправомірну вигоду за задоволення скарги на ухвалу місцевого суду про накладення арешту на повітряні судна.

Після одержання коштів вказаний суддя 10 тисяч доларів залишив собі, а 25 тисяч доларів передав колегам, які виносили судове рішення.

29 листопада 25 тисяч доларів були розподілені між всіма членами колегії суддів, які здійснювали апеляційний розгляд.

Під час обшуків за місцем знаходження та проживання суддів детективи вилучили кошти, одержані як хабар.

Вирішується питання щодо повідомлення суддям про підозру.

Попередня кваліфікація кримінального правопорушення — частина 3 статті 28, частина 4 статті 368 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у ніч проти 26 травня голова Макарівського районного суду (Київська область) Олексій Тандир збив на смерть 23-річного нацгвардійця на блокпосту в столиці.

Суддю затримали. Він відмовився від освідування на вміст алкоголю та наркотиків, проте мав візуальні клінічні ознаки сп’яніння. Суд надав дозвіл на примусове відібрання в нього біологічних зразків.

Експертиза показала, що Олексій Тандир перебував у стані алкогольного сп’яніння, коли збив нацгвардійця.

27 травня 2023 року Вища рада правосуддя надала згоду на арешт Олексія Тандира. Того ж дня Печерський районний суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою без можливості внесення застави.