В Україні у 2024 році планують збільшити виробництво ракет, боєприпасів, озброєння та військової техніки. Зокрема, приділятимуть виробництву засобів протиповітряної оборони.
Про це розповів заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк в етері телемаратону 30 листопада.
За його словами, планується виробляти як звичайні переносні зенітно-ракетні комплекси, так і системи ППО з дальністю більш як 100 кілометрів на зразок ЗРК «Корал».
«У затвердженому бюджеті на 2024 рік передбачено, що близько 175 мільярдів гривень виділяється на закупівлю ракет і боєприпасів, щоб наші Сили оборони могли гідно протистояти російській агресії», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Міноборони США вважають, що завдяки військовій підтримці України штати оновили свій оборонно-промисловий комплекс.
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В Україні у 2024 році планують збільшити виробництво ракет, боєприпасів, озброєння та військової техніки. Зокрема, приділятимуть виробництву засобів протиповітряної оборони.
Про це розповів заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк в етері телемаратону 30 листопада.
За його словами, планується виробляти як звичайні переносні зенітно-ракетні комплекси, так і системи ППО з дальністю більш як 100 кілометрів на зразок ЗРК «Корал».
«У затвердженому бюджеті на 2024 рік передбачено, що близько 175 мільярдів гривень виділяється на закупівлю ракет і боєприпасів, щоб наші Сили оборони могли гідно протистояти російській агресії», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Міноборони США вважають, що завдяки військовій підтримці України штати оновили свій оборонно-промисловий комплекс.