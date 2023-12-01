В Україні у 2024 році планують збільшити виробництво ракет, боєприпасів, озброєння та військової техніки. Зокрема, приділятимуть виробництву засобів протиповітряної оборони.

Про це розповів заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк в етері телемаратону 30 листопада.

За його словами, планується виробляти як звичайні переносні зенітно-ракетні комплекси, так і системи ППО з дальністю більш як 100 кілометрів на зразок ЗРК «Корал».

«У затвердженому бюджеті на 2024 рік передбачено, що близько 175 мільярдів гривень виділяється на закупівлю ракет і боєприпасів, щоб наші Сили оборони могли гідно протистояти російській агресії», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Міноборони США вважають, що завдяки військовій підтримці України штати оновили свій оборонно-промисловий комплекс.