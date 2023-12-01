Швейцарія заморозила приблизно 7,7 мільярда швейцарських франків ($8,81 млрд) фінансових активів, що належать росіянам, відповідно до санкцій проти Москви.

Про це пише Reuters з посиланням на уряд країни.

Відомо, що ця цифра зросла незначно проти 7,5 мільярдів франків, які швейцарський уряд заблокував минулого року.

Державний секретаріат з економічних питань (SECO) заявив, що точна цифра буде відома наприкінці другого кварталу 2024-го року, коли швейцарські банки звітуватимуть уряду. Зараз суму назвати важко через низку осіб, які були додані або вилучені з санкційного списку, а також судові справи щодо заморожування або розблокування додаткових активів.

За останній рік до списку потрапили 300 осіб і 100 компаній та організацій, що пов'язані з РФ.

Також у заморожені кошти увійшов прибуток від грошових депозитів, облігацій, акцій, нерухомості та люксових автомобілів.

Берн також заблокував переміщення активів в іноземній валюті на суму 7,4 мільярда франків, що належать російському центральному банку.

«Проте заморожені активи становлять лише частину загального багатства, яким володіють росіяни у Швейцарії: за оцінками Швейцарської асоціації банкірів, у банках країни зберігаються 150 мільярдів франків», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що державний секретаріат з питань міграції (SEM) Швейцарії у співпраці з владою кантонів розробив план добровільного повернення українських біженців на батьківщину.