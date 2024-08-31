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З 1 вересня відбудеться перехід на нові погодинні графіки відключення світла, – «Миколаївобленерго»

Відзавтра, 1 вересня, відбудеться перехід на нові погодинні графіки відключення світла.

Як повідомляє «Миколаївобленерго», опівночі відбудеться перехід на графік першої декади.

З 1 вересня відбудеться перехід на нові погодинні графіки, ілюстрація «Миколаївобленерго»З 1 вересня відбудеться перехід на нові погодинні графіки, ілюстрація «Миколаївобленерго»

Нагадаємо, завтра будуть застосовувати одну та дві черги відключень, йдеться у повідомленні.

В почерговому розрізі:

  • 1 черга: 00:00 - 02:00

                       18:00 - 20:00               

  • 2 черга:  06:00 - 08:00

                         12:00 - 14:00

                         18:00 - 20:00

  • 3 черга:  08:00 - 10:00

                         20:00 - 22:00                         

  • 4 черга:  02:00 - 04:00

                         14:00 - 16:00

                         20:00 - 22:00                    

  • 5 черга:  10:00 - 12:00

                         16:00 - 18:00           

  • 6 черга:  04:00 - 06:00

                         17:00 - 18:00

                         22:00 - 24:00

Нагадаємо, вранці 26 серпня російська армія завдала ракетного удару по Україні.

Внаслідок російської атаки 26 серпня у Миколаївській області поранено трьох цивільних.

У зв'язку з ранковою атакою РФ та аварійними відключеннями світла у Миколаївській області запрацювало близько 400 пунктів незламності.

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