29 пожеж зафіксували на Миколаївщині минулої доби, одна виникла через російський обстріл
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- Марія Хаміцевич
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12:14, 02 вересня, 2024
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У Миколаївській області 1 вересня та в ніч на 2 вересня вогнеборці ліквідували 29 пожеж, одна з яких виникла в результаті російського обстрілу.
Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області.
Зазначається, що у Куцурубській громаді в результаті обстрілу відбулось займання сухої трави на відкритій території. Надзвичайники ліквідували пожежу на площі 5 гектарів. Від вогню вдалося вберегти житловий будинок та два автомобіля.
Інші 28 епізодів виникали в екосистемах області переважно через необережне поводження з вогнем. Загальна площа пожеж склала понад 29 гектарів.
Загалом від ДСНС залучались понад 100 вогнеборців та 29 спецавтомобілів. Допомагали у гасінні місцеві пожежні команди, у підвозі води сприяли місцеві фермери та підприємці.
Як повідомляли раніше у ДСНС, в Миколаївській області знизилась кількість пожеж через посилення дощової погоди.