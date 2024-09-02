Пожежі в Миколаївській області 1 серпня, фото ДСНС Миколаївщини

У Миколаївській області 1 вересня та в ніч на 2 вересня вогнеборці ліквідували 29 пожеж, одна з яких виникла в результаті російського обстрілу.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області.

Зазначається, що у Куцурубській громаді в результаті обстрілу відбулось займання сухої трави на відкритій території. Надзвичайники ліквідували пожежу на площі 5 гектарів. Від вогню вдалося вберегти житловий будинок та два автомобіля.

Інші 28 епізодів виникали в екосистемах області переважно через необережне поводження з вогнем. Загальна площа пожеж склала понад 29 гектарів.

Загалом від ДСНС залучались понад 100 вогнеборців та 29 спецавтомобілів. Допомагали у гасінні місцеві пожежні команди, у підвозі води сприяли місцеві фермери та підприємці.

Пожежі в Миколаївській області 1 серпня, фото ДСНС Миколаївщини Пожежі в Миколаївській області 1 серпня, фото ДСНС Миколаївщини Пожежі в Миколаївській області 1 серпня, фото ДСНС Миколаївщини

Як повідомляли раніше у ДСНС, в Миколаївській області знизилась кількість пожеж через посилення дощової погоди.