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29 пожеж зафіксували на Миколаївщині минулої доби, одна виникла через російський обстріл

Пожежі в Миколаївській області 1 серпня, фото ДСНС МиколаївщиниПожежі в Миколаївській області 1 серпня, фото ДСНС Миколаївщини

У Миколаївській області 1 вересня та в ніч на 2 вересня вогнеборці ліквідували 29 пожеж, одна з яких виникла в результаті російського обстрілу.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області.

Зазначається, що у Куцурубській громаді в результаті обстрілу відбулось займання сухої трави на відкритій території. Надзвичайники ліквідували пожежу на площі 5 гектарів. Від вогню вдалося вберегти житловий будинок та два автомобіля.

Інші 28 епізодів виникали в екосистемах області переважно через необережне поводження з вогнем. Загальна площа пожеж склала понад 29 гектарів. 

Загалом від ДСНС залучались понад 100 вогнеборців та 29 спецавтомобілів. Допомагали у гасінні місцеві пожежні команди, у підвозі води сприяли місцеві фермери та підприємці.

Пожежі в Миколаївській області 1 серпня, фото ДСНС МиколаївщиниПожежі в Миколаївській області 1 серпня, фото ДСНС Миколаївщини
Пожежі в Миколаївській області 1 серпня, фото ДСНС МиколаївщиниПожежі в Миколаївській області 1 серпня, фото ДСНС Миколаївщини
Пожежі в Миколаївській області 1 серпня, фото ДСНС МиколаївщиниПожежі в Миколаївській області 1 серпня, фото ДСНС Миколаївщини

Як повідомляли раніше у ДСНС, в Миколаївській області знизилась кількість пожеж через посилення дощової погоди.

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