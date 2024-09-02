  • понеділок

    2 вересня, 2024

  • Миколаїв

  • 2 вересня , 2024 вересня

  • Миколаїв •

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ:МК №711-207/Р

У Миколаєві затримали двох чоловіків, яких підозрюють у розповсюдженні наркотиків

У Миколаєві поліцейські затримали двох чоловіків із наркотиками. Фото: Патрульна поліція Миколаївської областіУ Миколаєві поліцейські затримали двох чоловіків із наркотиками. Фото: Патрульна поліція Миколаївської області

У Інгульському районі Миколаєва патрульні затримали двох чоловіків із наркотичними речовинами.

Про це повідомляє Патрульна поліція Миколаївської області.

Зазначається, що під час патрулювання Інгульського району, поліцейські помітили двох підозрілих чоловіків, які побачили службовий автомобіль і почали помітно нервувати, потім різко змінили напрямок руху та намагалися піти.

«Під час поверхневої перевірки у громадян виявили 55 згортків з, ймовірно, наркотичними речовинами. Чоловіки пояснили, що вони якраз йшли «розкладати» їх», — йдеться у повідомленні.

У Миколаєві поліцейські затримали двох чоловіків із наркотиками. Фото: Патрульна поліція Миколаївської областіУ Миколаєві поліцейські затримали двох чоловіків із наркотиками. Фото: Патрульна поліція Миколаївської області
У Миколаєві поліцейські затримали двох чоловіків із наркотиками. Фото: Патрульна поліція Миколаївської областіУ Миколаєві поліцейські затримали двох чоловіків із наркотиками. Фото: Патрульна поліція Миколаївської області

Інспектори викликали на місце події слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування всіх обставин справи.

У патрульній поліції нагадали, що за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів передбачена кримінальна відповідальність за статтею 307 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Миколаєві поліція затримала 40-річного жителя Нової Одеси, якого підозрюють у розповсюдженні наркотиків через закладки.

Читайте також:

news

На ремонт Варварівського мосту у Миколаєві планують виділити ₴57,2 млн

Олена Козубовська
news

Миколаївська область розпочала навчальний рік: 75 тисяч учнів відвідують заняття офлайн або в змішаній формі

Аліна Квітко
news

Туристичний збір у Миколаєві збільшився на 77% порівняно з попереднім роком, — бюджет

Олена Козубовська
news

У Миколаєві працюють 22 дитячих садочки — їх вистачає лише на третину дітей у місті

Юлія Бойченко
news

93% дитячих майданчиків у Миколаєві вже передали на баланс підприємства «Пілот»

Юлія Бойченко

У Миколаєві частково змінили графіки погодинних відключень

БЮДЖЕТ

Туристичний збір у Миколаєві збільшився на 77% порівняно з попереднім роком, — бюджет

ОЗЕЛЕНЕННЯ

4 години тому

ОСВІТА

Миколаївська область розпочала навчальний рік: 75 тисяч учнів відвідують заняття офлайн або в змішаній формі

Аліна Квітко

Головне сьогодні