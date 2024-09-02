У Миколаєві поліцейські затримали двох чоловіків із наркотиками. Фото: Патрульна поліція Миколаївської області

У Інгульському районі Миколаєва патрульні затримали двох чоловіків із наркотичними речовинами.

Про це повідомляє Патрульна поліція Миколаївської області.

Зазначається, що під час патрулювання Інгульського району, поліцейські помітили двох підозрілих чоловіків, які побачили службовий автомобіль і почали помітно нервувати, потім різко змінили напрямок руху та намагалися піти.

«Під час поверхневої перевірки у громадян виявили 55 згортків з, ймовірно, наркотичними речовинами. Чоловіки пояснили, що вони якраз йшли «розкладати» їх», — йдеться у повідомленні.

У Миколаєві поліцейські затримали двох чоловіків із наркотиками. Фото: Патрульна поліція Миколаївської області У Миколаєві поліцейські затримали двох чоловіків із наркотиками. Фото: Патрульна поліція Миколаївської області

Інспектори викликали на місце події слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування всіх обставин справи.

У патрульній поліції нагадали, що за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів передбачена кримінальна відповідальність за статтею 307 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Миколаєві поліція затримала 40-річного жителя Нової Одеси, якого підозрюють у розповсюдженні наркотиків через закладки.