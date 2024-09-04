З тимчасово окупованої частини Херсонщини вдалося повернути ще одну родину

Херсонська область, фото: Уніан

На підконтрольну територію України з тимчасово окупованої частини Херсонської області повернулась ще одна родина із дітьми.

Як повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, наразі діти й дорослі — у безпеці, де отримують необхідну допомогу від відповідних служб.

«Сімʼя виховує двох хлопчиків та дівчинку, яким від 12 до 16 років. Боячись, що дітлахів заберуть до інтернату, батьки були змушені віддати їх до російської школи. Там так звані «вчителі» промивали малечі мізки російською пропагандою. Тож батьки ухвалили рішення виїхати на підконтрольну Україні територію», — повідомив він.

Нагадаємо, нещодавно з тимчасово окупованої лівобережної частини Херсонщини на підконтрольну Україні територію вдалося евакуювати дві родини з дітьми.