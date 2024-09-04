  • середа

    4 вересня, 2024

  • 19.3°
    Гроза

    Миколаїв

  • 4 вересня , 2024 вересня

  • Миколаїв • 19.3° Гроза

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ:МК №711-207/Р

З тимчасово окупованої частини Херсонщини вдалося повернути ще одну родину

Херсонська область, фото: УніанХерсонська область, фото: Уніан

На підконтрольну територію України з тимчасово окупованої частини Херсонської області повернулась ще одна родина із дітьми.

Як повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, наразі діти й дорослі — у безпеці, де отримують необхідну допомогу від відповідних служб.

«Сімʼя виховує двох хлопчиків та дівчинку, яким від 12 до 16 років. Боячись, що дітлахів заберуть до інтернату, батьки були змушені віддати їх до російської школи. Там так звані «вчителі» промивали малечі мізки російською пропагандою. Тож батьки ухвалили рішення виїхати на підконтрольну Україні територію», — повідомив він.

Нагадаємо, нещодавно з тимчасово окупованої лівобережної частини Херсонщини на підконтрольну Україні територію вдалося евакуювати дві родини з дітьми.

Читайте також:

news

Росіяни атакували Миколаївщину з дронів та артилерії: пошкоджено лінію електропередачі

Марія Хаміцевич
news

Миколаївська ОВА досі не знайшла донорів для будівництва житлового мікрорайону у Первомайську за ₴3,3 мільярда

Аліна Квітко
news

Жителі Миколаївщини отримали понад ₴1,3 млрд компенсацій за знищене та пошкоджене житло

Олена Козубовська
news

Російська армія атакувала Миколаївську область балістикою та дронами, є пошкодження

Марія Хаміцевич
news

У Коблівській громаді планують будівництво сонячних станцій та вітрових установок

Альона Коханчук

ВІДКЛЮЧЕННЯ

Обленерго опублікував графік відключень на Миколаївщині 5 вересня

СТАТТЯ

«Їм дійсно потрібна увага». Що з дитячими майданчиками у Миколаєві?

6 годин тому

Через ремонт деякі будинки Миколаєва до завтра будуть без води

Головне сьогодні