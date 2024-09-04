«Міністерство повернення українців»: Арахамія анонсував створення нової інституції
-
- Анна Гакман
-
•
-
22:31, 04 вересня, 2024
-
На засіданні фракції «Слуга народу», у якому взяв участь президент Володимир Зеленський, було обговорено створення в уряді нової інституції під робочою назвою «Міністерство повернення українців».
Про це повідомив голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.
Зокрема, він зазначив, що наразі ведуться обговорення щодо кандидатур, які могли б очолити це відомство.
«Обговорили створення нової інституції в уряді з робочою назвою Міністерство повернення українців. Проводимо обговорення кандидатів, які могли б його очолити», – написав Давид Арахамія.
Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський заявив, що українські чоловіки, які перебувають за кордоном, не будуть примусово повернуті до України. Разом з тим Україні треба повернути додому з-за кордону 7,5 мільйона українців — і дорослих, і дітей. Він наголосив, що повернення українців потрібно, зокрема, для забезпечення економіки країни після війни. В Україні зараз налічують 10,8 мільйона пенсіонерів, а 7,5 мільйона українців перебувають за кордоном.