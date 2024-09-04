«Міністерство повернення українців»: Арахамія анонсував створення нової інституції

В Україні зʼявиться Міністерство повернення українців, фото: Getty Images

На засіданні фракції «Слуга народу», у якому взяв участь президент Володимир Зеленський, було обговорено створення в уряді нової інституції під робочою назвою «Міністерство повернення українців».

Про це повідомив голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Зокрема, він зазначив, що наразі ведуться обговорення щодо кандидатур, які могли б очолити це відомство.

«Обговорили створення нової інституції в уряді з робочою назвою Міністерство повернення українців. Проводимо обговорення кандидатів, які могли б його очолити», – написав Давид Арахамія.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський заявив, що українські чоловіки, які перебувають за кордоном, не будуть примусово повернуті до України. Разом з тим Україні треба повернути додому з-за кордону 7,5 мільйона українців — і дорослих, і дітей. Він наголосив, що повернення українців потрібно, зокрема, для забезпечення економіки країни після війни. В Україні зараз налічують 10,8 мільйона пенсіонерів, а 7,5 мільйона українців перебувають за кордоном.