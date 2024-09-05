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Представники Всесвітньої організації охорони здоров'я відвідали Миколаївщину

  • Пресреліз

  • Миколаївська обласна державна адміністрація

  • 19:13, 05 вересня, 2024

Представники Всесвітньої організації охорони здоров'я відвідали Миколаївщину, фото: Миколаївська ОДАПредставники Всесвітньої організації охорони здоров'я відвідали Миколаївщину, фото: Миколаївська ОДА

Миколаївську область відвідали представники Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) з дводенним робочим візитом.

Як повідомляє пресслужба Миколаївської обласної державної адміністрації, робочий візит відбувся 4-5 вересня на чолі з Фамі Ханною, експертом штаб-квартири ВООЗ, співголовою Глобальної референтної групи з психічного здоров’я та психосоціальної підтримки в умовах надзвичайної ситуації Міжвідомчого постійного комітету Організації Об'єднаних Націй.

Зокрема, у рамках візиту відбулася зустріч з начальником Миколаївської обласної військової адміністрації Віталієм Кімом.

«Він висловив подяку представникам ВООЗ за підтримку та підкреслив, що робота з ментальним здоров’ям у регіоні ведеться на високому рівні завдяки злагодженій командній роботі, яка розпочалася ще до того, як ця тема почала впроваджуватися в інших областях», – йдеться у повідомленні.

Представники Всесвітньої організації охорони здоров'я відвідали Миколаївщину, фото: Миколаївська ОДАПредставники Всесвітньої організації охорони здоров'я відвідали Миколаївщину, фото: Миколаївська ОДА

Також, у рамках дводенного візиту, 4 вересня, представники ВООЗ та Фамі Ханна зустрілися з заступником начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Юрієм Гранатуровим:

«Головною метою зустрічі було оцінити функціонування психосоціальних послуг на Миколаївщині, виявити можливі прогалини та визначити подальші потреби у сфері ментального здоров'я».

Представники Всесвітньої організації охорони здоров'я відвідали Миколаївщину, фото: Миколаївська ОДАПредставники Всесвітньої організації охорони здоров'я відвідали Миколаївщину, фото: Миколаївська ОДА
Представники Всесвітньої організації охорони здоров'я відвідали Миколаївщину, фото: Миколаївська ОДАПредставники Всесвітньої організації охорони здоров'я відвідали Миколаївщину, фото: Миколаївська ОДА
Представники Всесвітньої організації охорони здоров'я відвідали Миколаївщину, фото: Миколаївська ОДАПредставники Всесвітньої організації охорони здоров'я відвідали Миколаївщину, фото: Миколаївська ОДА
Представники Всесвітньої організації охорони здоров'я відвідали Миколаївщину, фото: Миколаївська ОДАПредставники Всесвітньої організації охорони здоров'я відвідали Миколаївщину, фото: Миколаївська ОДА

Крім того, учасники також відвідали центр «Family friendly space», простір «Вільна», Центр життєстійкості, КНП «Миколаївський обласний центр онкології» Миколаївської обласної ради, КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3» Миколаївської міської ради та Чорноморський національний університет імені Петра Могили, де функціонує найбільша психологічна служба в області.

«За підсумками візиту, Фамі Ханна висловив своє захоплення високим рівнем професіоналізму та ефективною координацією роботи Миколаївської обласної військової адміністрації. Він запевнив, що буде підготовлений детальний звіт про результати візиту з метою надання всебічної підтримки у подальшому розвитку системи психічного здоров'я на Миколаївщині», – додали у пресслужбі. 

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я розповіло, як розпізнати та уникнути психологічного насилля.

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