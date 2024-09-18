Мер Львова розповів, що в місті відбуваються провокації: невідомі одночасно підпалили 8 обʼєктів

Міський голова Львова Андрій Садовий. Фото з сайту slovoidilo.uа

Міський голова Львову Андрій Садовий розповів, що з початку тижня у місті відбуваються провокації. невідомі розтрощили кафе у центрі міста, одночасно підпалили 8 об'єктів та розсилають анонімні повідомлення про майбутні теракти.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Тиждень почався з того, що зловмисники розтрощили одне з центральних кафе міста. Сьогодні вночі невідомі підпалили одразу 8 об’єктів у місті, серед них будівлю кінотеатру «Дзвін». Далі в анонімних телеграм-каналах почали поширювати інформацію з погрозами про теракти. Наразі ніхто не може сказати точно – це ІПСО чи реальні погрози», — написав посадовець.

За словами міського голови, правоохоронці вже сьогодні здійснять заходи безпеки в усіх школах Львова, і зранку біля входу кожної школи будуть поліцейські для перевірки. Також він закликав містян читати інформацію лише на офіційних каналах, а не в анонімних телеграм-чатах.