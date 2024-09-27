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Погрожував підірвати гранату біля супермаркету: у Первомайську затримали пʼяного місцевого мешканця

у Первомайську 26 вересня затримали чоловіка з гранатою, фото: НацполіціяУ Первомайську 26 вересня затримали чоловіка з гранатою, фото: Нацполіція

У Первомайську, що на Миколаївщині, на парковці біля одного із супермаркетів пʼяний чоловік, тримаючи в руці гранату, висмикнув чеку та погрожував її підірвати.

З такою заявою 26 вересня до поліції в Миколаївській області звернулися місцеві мешканці.

На місце події негайно прибули правоохоронці, вони евакуювали відвідувачів супермаркету і жителів навколишніх будинків та оточили територію, де знаходився чоловік.

Також правоохоронці встановили родичів чоловіка та доставили його брата до місця події, де разом провели перемовини. Після чого правопорушник передав вибухівку одному із поліцейських.

З місця події вибухотехніки обласного главку поліції вилучили вибухонебезпечний предмет для подальшого знищення.

Чоловіка поліцейські затримали, згодом йому повідомили про підозру за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство», а також за частиною 1 статті 263 КК України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». За скоєне йому загрожує до семи років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

у Первомайську 26 вересня затримали чоловіка з гранатою, фото: НацполіціяУ Первомайську 26 вересня затримали чоловіка з гранатою, фото: Нацполіція

Раніше, в одному із сіл Миколаївщини затримали чоловіка, який у місцевому магазині показував відвідувачам гранати.

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