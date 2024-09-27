Заробляли на збуті наркотиків та психотропів ₴15 млн в місяць: поліція викрила масштабне угрупування

Поліція викрила угрупування, яке заробляло щомісяця ₴15 млн на збуті заборонених речовин. Фото: Нацполіція

На території одинадцяти областей України викрили угрупування, яке заробляло щомісяця 15 мільйонів гривень на збуті заборонених речовин через інтернет-магазин.

Як повідомляє Національна поліція України, наркоугруповання діяло на території Миколаївської, Черкаської, Львівської, Волинської, Хмельницької, Чернігівської, Одеської, Вінницької, Дніпропетровської, Івано-Франківської та Рівненської областях.

Зазначається, що наркоторговці організували масштабну мережу з виготовлення та збуту наркотичних речовин через інтернет-магазин, використовуючи Telegram і схему «мастер-кладів» та закладок по всій території України.

Щомісяця вони заробляли понад 15 мільйонів гривень від продажу амфетаміну та інших наркотиків, виготовлених у підпільних власних лабораторіях, розташованих у Вінницькій та Одеській областях. Всі фінансові операції здійснювалися виключно за допомогою криптовалюти. Для конспірації зловмисники постійно змінювали місця фасування, мобільні пристрої, транспортні засоби та віртуальні рахунки.

Поліція викрила угрупування, яке заробляло щомісяця ₴15 млн на збуті заборонених речовин. Фото: Нацполіція

Окрім цього, одна з учасників групи отримувала оптові партії наркотиків через «мастер клади» від лабораторій, після чого фасувала та відправляла логістичними компаніями по Україні. Також вона виконувала функції кур'єра, доставляючи наркотики у різні міста за вказівками оператора, з яким спілкувалася через Telegram-канал.

Поліція викрила угрупування, яке заробляло щомісяця ₴15 млн на збуті заборонених речовин. Фото: Нацполіція

Поліція провела 34 обшуки на території 11 областей за місцями проживання та перебування учасників групи, а також в їхніх автомобілях.

У результаті вилучили дві нарколабораторії, 35 кілограм амфетаміну (з яких 27 кілограм у рідкому стані), 1350 літрів різних кислот, понад 1000 літрів прекурсорів, 100 кілограм оксиду цинку, 500 кілограм каустичної соди, 23 кілограма боргіду, 8 кілограм фенілнітропропену, 10 кілограм метиламіну тощо.

Також вилучено лабораторне обладнання, мобільні пристрої, комп'ютерну техніку, банківські картки. За цінами «чорного ринку», загальна вартість вилученого перевищує 15 мільйонів гривень.

Поліція викрила угрупування, яке заробляло щомісяця ₴15 млн на збуті заборонених речовин. Фото: Нацполіція

Правоохоронці затримали п’ятьох учасників злочинного угруповання віком від 19 до 43 років. Чотирьом слідчі повідомили про підозру за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів в особливо великих розмірах або вчинене повторно, що передбачає частини 2, 3 статті 307 Кримінального Кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру ще одному учаснику. За вчинене їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Бериславському районі Херсонської області правоохоронці викрили чоловіка, який вирощував конопель та зберігав вдома боєприпаси.