На Одещині поліція підозрює жінку за вбивство сина: їй загрожує до 15 років в'язниці
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- Даріна Мельничук
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16:10, 02 жовтня, 2024
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У Куяльницькій громаді Одеської області поліція виявила закривавлене тіло 31-річного чоловіка, який лежав у веранді приватного будинку. Власниця будинку пояснила, що померлий – її син.
Як повідомляє Головне управляння Національної поліції в Одеській області, чоловік помер під час сімейної вечері, що супроводжувалась вживанням алкоголю.
«Син почав ображати та принижувати матір, вона обурилась і вдарила його в груди ножем, який тримала в руці. Батько не зміг завадити дружині. Після скоєного нею він попросив сусідів викликати поліцію і «швидку», але, на жаль, чоловік помер на місці, не приходячи до свідомості», — йдеться у повідомленні.
З будинка потерпілого правоохоронці вилучили ніж, біологічні зразки та інші предмети, які відправили на експертизу.
Тіло чоловіка слідчі направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Попередньо, смерть настала внаслідок проникаючої колото-різаної рани грудної клітки.
Слідчі затримали жінку в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України і повідомили їй про підозру у вбивстві, що передбачає частина 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Підозрюваній загрожує позбавлення волі на строк до 15-ти років.
Наразі суд обрав жінці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, у Миколаєві біля воріт багатоквартирного будинку по вулиці Спаській місцевий мешканець виявив тіло невідомої жінки без ознак життя.