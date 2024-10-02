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На Одещині поліція підозрює жінку за вбивство сина: їй загрожує до 15 років в'язниці

На Одещині поліція підозрює 51-річну жінку за вбивство сина. Фото: НацполіціяНа Одещині поліція підозрює 51-річну жінку за вбивство сина. Фото: Нацполіція

У Куяльницькій громаді Одеської області поліція виявила закривавлене тіло 31-річного чоловіка, який лежав у веранді приватного будинку. Власниця будинку пояснила, що померлий – її син.

Як повідомляє Головне управляння Національної поліції в Одеській області, чоловік помер під час сімейної вечері, що супроводжувалась вживанням алкоголю.

«Син почав ображати та принижувати матір, вона обурилась і вдарила його в груди ножем, який тримала в руці. Батько не зміг завадити дружині. Після скоєного нею він попросив сусідів викликати поліцію і «швидку», але, на жаль, чоловік помер на місці, не приходячи до свідомості», — йдеться у повідомленні.

З будинка потерпілого правоохоронці вилучили ніж, біологічні зразки та інші предмети, які відправили на експертизу. 

Тіло чоловіка слідчі направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Попередньо, смерть настала внаслідок проникаючої колото-різаної рани грудної клітки.

На Одещині поліція підозрює 51-річну жінку за вбивство сина. Фото: НацполіціяНа Одещині поліція підозрює 51-річну жінку за вбивство сина. Фото: Нацполіція
На Одещині поліція підозрює 51-річну жінку за вбивство сина. Фото: НацполіціяНа Одещині поліція підозрює 51-річну жінку за вбивство сина. Фото: Нацполіція

Слідчі затримали жінку в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України і повідомили їй про підозру у вбивстві, що передбачає частина 1 статті 115  Кримінального кодексу України.  Підозрюваній загрожує позбавлення волі на строк до 15-ти років.

Наразі суд обрав жінці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.  

Нагадаємо, у Миколаєві біля воріт багатоквартирного будинку по вулиці Спаській місцевий мешканець виявив тіло невідомої жінки без ознак життя.

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