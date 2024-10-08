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Виготовляв антиукраїнський контент під час окупації: у Херсоні підозрюють місцевого жителя

У Херсоні підозрюють чоловіка, який виготовляв антиукраїнську рекламу. Фото: Херсонська обласна прокуратураУ Херсоні підозрюють чоловіка, який виготовляв антиукраїнську рекламу. Фото: Херсонська обласна прокуратура

У Херсоні обвинувачують місцевого жителя, який керував рекламним агентством, що розміщувало антиукраїнську рекламу.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Зазначається, що у травні 2022 року чоловік організував виготовлення антиукраїнського контенту, який розміщували на рекламних щитах у місті та області, на фасадах навчальних закладів, установ та в громадських місцях. Тематика матеріалів — прославляння Росії та виправдовування «приєднання» регіону до РФ.

Окрім цього, обвинувачений забезпечив розрахунки та виплату заробітної плати співробітникам у рублях.

Херсонської обласна прокуратура скерувала обвинувальний акт щодо нього за фактом пособництва державі-агресору, вчиненого за попередньою змовою з групою осіб, що передбачає частина 2 статті 28 та частина 1 статті 111-2 Кримінального кодексу України.

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