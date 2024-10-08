  • вівторок

    8 жовтня, 2024

  • 16.1°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 8 жовтня , 2024 жовтня

  • Миколаїв • 16.1° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

В Одесі запустили соціальне таксі для людей з інвалідністю

Соціальне таксі, фото: Геннадій ТрухановСоціальне таксі, фото: Геннадій Труханов

В Одесі сьогодні стартував новий соціальний проєкт — муніципальна служба соціального таксі, яка допоможе людям з порушенням опорно-рухового апарату та інвалідам по зору вільно пересуватися містом.

Про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов.

«Продовжуємо розвивати безбар’єрність в Одесі. Сьогодні дали старт ще одному важливому соціальному проєкту — муніципальній службі соціального таксі. Ця послуга допоможе людям з порушенням опорно-рухового апарату та інвалідам по зору вільно пересуватися містом», – повідомив міський голова.

Він зазначив, що на початковому етапові вже є 6 спеціально обладнаних автомобілів.

«Дві машини закуплені за міською програмою, ще дві надані нашими партнерами з Регенсбурга та дві — від ГО «Безбар’єрні», з якими підписали сьогодні меморандум про співпрацю. Послуга безкоштовна. Замовлення приймаються через терцентри, а також за коротким номером 15-01. Це ще один важливий крок до забезпечення рівних можливостей для всіх жителів нашого міста», – додав Геннадій Труханов.

Нагадаємо, Миколаїв отримав сучасний автомобіль, пристосований для людей з інвалідністю. Відтепер на ньому слухачі автошколи можуть складати практичні іспити з водіння.

Останні новини про: Одеса

У центрі Одеси жінка намагалася вивісити російський прапор, її зупинили перехожі
Вносив неправдиві дані в «Оберіг»: підозрюють співробітника одного з ТЦК Одеси
₴58 млн потрібно для придбання житла прийомним родинам з прифронтових територій: Одеська влада чекає на субвенції

Читайте також:

новини

У Миколаєві оцифрували понад 100 графічних експонатів з колекції краєзнавчого музею

Анна Гакман
новини

У Миколаївській області відбудували 40% об’єктів культури, пошкоджених через російські обстріли

Олена Козубовська
новини

У Миколаєві демонтували радянську зірку з пам'ятника на честь 40-річчя Перемоги

Аліна Квітко
новини

Богославськ замість Ольвіополя: в Раді внесли ще одну постанову про перейменування Первомайська

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Ми не знаємо — живий він чи ні, ми просто чекаємо». У Миколаєві пройшла чергова акція на підтримку військовополонених

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Одеса

₴58 млн потрібно для придбання житла прийомним родинам з прифронтових територій: Одеська влада чекає на субвенції
Вносив неправдиві дані в «Оберіг»: підозрюють співробітника одного з ТЦК Одеси
У центрі Одеси жінка намагалася вивісити російський прапор, її зупинили перехожі

Миколаївська міськрада планує виплатити ₴225 тис. переможцям конкурсу на кращий проєкт реконструкції пологового будинку №3

Богославськ замість Ольвіополя: в Раді внесли ще одну постанову про перейменування Первомайська

НАСЛІДКИ

3 години тому

В Україні створили ще два індустріальні парки: один з них на Миколаївщині

Альона Коханчук

Головне сьогодні