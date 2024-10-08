В Одесі запустили соціальне таксі для людей з інвалідністю

Соціальне таксі, фото: Геннадій Труханов

В Одесі сьогодні стартував новий соціальний проєкт — муніципальна служба соціального таксі, яка допоможе людям з порушенням опорно-рухового апарату та інвалідам по зору вільно пересуватися містом.

Про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов.

«Продовжуємо розвивати безбар’єрність в Одесі. Сьогодні дали старт ще одному важливому соціальному проєкту — муніципальній службі соціального таксі. Ця послуга допоможе людям з порушенням опорно-рухового апарату та інвалідам по зору вільно пересуватися містом», – повідомив міський голова.

Він зазначив, що на початковому етапові вже є 6 спеціально обладнаних автомобілів.

«Дві машини закуплені за міською програмою, ще дві надані нашими партнерами з Регенсбурга та дві — від ГО «Безбар’єрні», з якими підписали сьогодні меморандум про співпрацю. Послуга безкоштовна. Замовлення приймаються через терцентри, а також за коротким номером 15-01. Це ще один важливий крок до забезпечення рівних можливостей для всіх жителів нашого міста», – додав Геннадій Труханов.

Нагадаємо, Миколаїв отримав сучасний автомобіль, пристосований для людей з інвалідністю. Відтепер на ньому слухачі автошколи можуть складати практичні іспити з водіння.