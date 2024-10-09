Україна конфіскувала корабель, який незаконно зайшов у порти окупованого Криму
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- Світлана Іванченко
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20:37, 09 жовтня, 2024
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Морська охорона та правоохоронці затримали іноземний корабель, який незаконно заходив в порти тимчасово окупованого Криму для комерційної діяльності. Суд ухвалив рішення передати судно у власність держави.
Про це повідомила Державна прикордонна служба України.
За даними прикордонників, суховантаж USKO MFU під прапором Камеруну порушив українське законодавство та міжнародне право. Його затримали на Одещині ще в липні 2024 року.
Нещодавно Дніпровський районний суд Києва ухвалив рішення про передачу судна до Національного агентства з управління активами.
Прикордонники зазначили, що капітана судна звинувачують за частиною 2 статті 332-1 Кримінального кодексу України (порушення порядку в’їзду на окуповані території з метою завдання шкоди державним інтересам).
«МикВісті» повідомляли, що на Миколаївщині конфіскували пʼять земельних ділянок, що належали громадянам РФ.
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