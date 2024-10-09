Україна конфіскувала корабель, який незаконно зайшов у порти окупованого Криму

України конфіскувала іноземний корабель, Фото: Державна прикордонна служба України

Морська охорона та правоохоронці затримали іноземний корабель, який незаконно заходив в порти тимчасово окупованого Криму для комерційної діяльності. Суд ухвалив рішення передати судно у власність держави.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

За даними прикордонників, суховантаж USKO MFU під прапором Камеруну порушив українське законодавство та міжнародне право. Його затримали на Одещині ще в липні 2024 року.

Нещодавно Дніпровський районний суд Києва ухвалив рішення про передачу судна до Національного агентства з управління активами.

Прикордонники зазначили, що капітана судна звинувачують за частиною 2 статті 332-1 Кримінального кодексу України (порушення порядку в’їзду на окуповані території з метою завдання шкоди державним інтересам).

«МикВісті» повідомляли, що на Миколаївщині конфіскували пʼять земельних ділянок, що належали громадянам РФ.