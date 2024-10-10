Пустелю Сахара затопило – повені призвели до загибелі майже 20 людей

Пальми затоплені у пустельному місті Мерзуга, південно-східне Марокко, фото: AP

Частину найбільшої пустелі у світі Сахара затопило внаслідок сильних дощів.

Про це повідомляє AP.

Південно-східна пустеля Марокко вважається одним з найпосушливіших регіонів у світі, де дощі наприкінці літа трапляються вкрай рідко. Проте, за інформацією уряду, у вересні кількість опадів за два дні перевищила середньорічні норми в кількох районах, де щорічно випадає менше 250 міліметрів. Один із найбільш постраждалих районів – Тату. У селі Тагуніте, розташованому за 450 кілометрів на південь від столиці, за добу випало понад 100 міліметрів опадів.

Супутникові знімки NASA продемонстрували, як вода заповнила озеро Ірікі, яке не мало води протягом останніх 50 років.

«Минуло 30-50 років з того часу, як ми отримали таку кількість дощів за такий короткий час», — зазначив Хусін Юабеб з Генерального управління метеорології Марокко.

Автомобіль перевозить туристів піщаними дюнами біля озера, спричиненого сильними дощами, фото: AP

Він також підкреслив, що це може вплинути на погодні умови в регіоні в найближчі місяці та роки, адже зростання вологості в повітрі призводитиме до більшого випаровування та збільшення кількості штормів.

Загалом, протягом вересня водосховища в регіоні заповнювалися рекордними обсягами. Проте залишається невизначеним, в якій мірі дощі зможуть зменшити наслідки посухи.

Частину Сахари затопило внаслідок злив, фото: AP

Частину Сахари затопило внаслідок злив, фото: AP

Частину Сахари затопило внаслідок злив, фото: AP

Водночас значна кількість опадів у північному регіоні Африки призвела до загибелі понад 20 людей у Марокко та Алжирі, а також завдала шкоди врожаю, що спонукало владу виділити кошти для надання екстреної допомоги фермерам.

Нагадаємо, у травні в Миколаєві та області випав дощ з пилом Сахари.