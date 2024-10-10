  • четвер

    10 жовтня, 2024

  • 18°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 10 жовтня , 2024 жовтня

  • Миколаїв • 18° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Українська журналістка Вікторія Рощина загинула в російському полоні

Вікторія Рощина, Фото: НСЖУВікторія Рощина, Фото: НСЖУ

Українська журналістка Вікторія Рощина загинула під час перебування в російському ув'язненні.

Про це під час національного телемарафону повідомив Петро Яценко, представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими в Україні.

«Ми провели внутрішнє розслідування, і, на жаль, ця інформація підтвердилася. Смерть Вікторії справді підтверджена», – повідомив Петро Яценко. 

За словами Яценка, обставини смерті Рощиної наразі невідомі, оскільки їх ще встановлюють. Представник Координаційного штабу також зазначив, що велась робота над звільненням журналістки з полону.

«Вікторія Рощина, як і всі українські журналісти, на сьогоднішній день числиться в російському полоні. Близько 25 українських журналістів перебувають у полоні у РФ, а деякі з них вважаються зниклими безвісти. Наразі ведеться робота щодо всіх цих осіб. Щодо Вікторії також проводилась робота зі звільнення, і переведення її з Таганрога до Москви було етапом підготовки до цього процесу», – поділився Яценко.

Нагадаємо, Вікторія Рощина була на фронті з початку повномасштабного вторгнення. 16 березня 2022 року стало відомо про її затримання представниками російської федеральної служби безпеки, коли вона перебувала в окупованому Бердянську. 22 березня російські військові звільнили її з полону, змусивши записати відео, в якому вона спростувала всі претензії до російських спецслужб.

Згодом 27 липня 2023 року Рощина вирушила з України до Польщі й мала дістатися окупованих територій на сході України (через Росію), звідки вона працювала над репортажем. Вікторія Рощина перестала виходити на зв’язок із рідними 3 серпня 2023 року.

Читайте також:

новини

«Миколаївболтеплоенерго» заборгувало ₴500 млн «Нафтогазу»: чи вплине це на опалювальний сезон

Олена Козубовська
новини

Росія завдала подвійного удару по Миколаєву

Олена Козубовська
новини

Вчителька зі Снігурівки, яка очолила школу на Херсонщині, отримала підозру від СБУ

Аліса Мелік-Адамян
новини

Головний архітектор Миколаєва звернувся до Креміня, щоб оштрафувати компанію за російськомовну рекламу «руської бані»

Олена Козубовська
новини

Керівники басейну «Зоря» звільнилися після розслідування про «липові» чеки

Олена Козубовська

За останні кілька днів російські війська тричі атакували цивільні судна на Одещині: загинуло восьмеро людей

На Одещині завтра оголошено день жалоби за загиблими

«Миколаївболтеплоенерго» заборгувало ₴500 млн «Нафтогазу»: чи вплине це на опалювальний сезон

Зняття з військового обліку за $7000: миколаївські поліцейські викрили схему ухилення від мобілізації

У Миколаєві хочуть побудувати енергокомплекс для резервного теплопостачання — потрібно ₴810 млн