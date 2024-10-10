Українська журналістка Вікторія Рощина загинула в російському полоні

Вікторія Рощина, Фото: НСЖУ

Українська журналістка Вікторія Рощина загинула під час перебування в російському ув'язненні.

Про це під час національного телемарафону повідомив Петро Яценко, представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими в Україні.

«Ми провели внутрішнє розслідування, і, на жаль, ця інформація підтвердилася. Смерть Вікторії справді підтверджена», – повідомив Петро Яценко.

За словами Яценка, обставини смерті Рощиної наразі невідомі, оскільки їх ще встановлюють. Представник Координаційного штабу також зазначив, що велась робота над звільненням журналістки з полону.

«Вікторія Рощина, як і всі українські журналісти, на сьогоднішній день числиться в російському полоні. Близько 25 українських журналістів перебувають у полоні у РФ, а деякі з них вважаються зниклими безвісти. Наразі ведеться робота щодо всіх цих осіб. Щодо Вікторії також проводилась робота зі звільнення, і переведення її з Таганрога до Москви було етапом підготовки до цього процесу», – поділився Яценко.

Нагадаємо, Вікторія Рощина була на фронті з початку повномасштабного вторгнення. 16 березня 2022 року стало відомо про її затримання представниками російської федеральної служби безпеки, коли вона перебувала в окупованому Бердянську. 22 березня російські військові звільнили її з полону, змусивши записати відео, в якому вона спростувала всі претензії до російських спецслужб.

Згодом 27 липня 2023 року Рощина вирушила з України до Польщі й мала дістатися окупованих територій на сході України (через Росію), звідки вона працювала над репортажем. Вікторія Рощина перестала виходити на зв’язок із рідними 3 серпня 2023 року.