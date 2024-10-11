Щодо ексначальника поліції Миколаївщини Шайхета призначили службове розслідування після матеріалу «Bihus.Info»

Сергій Шайхет під час пресконференції у Миколаєві, 2020 рік, скриншот з відео «МикВісті»

Після матеріалу журналістів «Bihus.Info» призначено службове розслідування щодо начальника Департаменту міграційної поліції генерала Сергія Шайхета.

Про це повідомили у Національній поліції України.

— Щодо інформації, опублікованої в одному з інтернет-видань відносно начальника Департаменту міграційної поліції Сергія Шайхета, призначене службове розслідування. За його результатами будуть прийняті відповідні рішення, — написали у пресслужбі поліції.

Як відомо, сьогодні видання Bihus.Info опублікували розслідування, в якому йдеться про те, що начальник Департаменту міграційної поліції Нацполіції генерал Сергій Шайхет проживає у квартирі свого батька вартістю в один мільйон доларів. Крім того, під час робочого дня він майже постійно їздить у спортивну залу на службовій автівці із «оперативними» номерами, які за законом правоохоронці мають використовувати під час оперативної роботи.

Хто такий Сергій Шайхет

У 2010 році голова поліції Миколаївщини працював слідчим у Печерському районному відділенні внутрішніх справ. У 2015 році Шайхета звільнили з поліції з причини службової невідповідності: він не пройшов атестацію. Чоловік оскаржив рішення атестаційної комісії в суді та відновився у посаді.

У 2020 році Сергій Шайхет був призначений начальником Головного управління Нацполіції у Миколаївській області. До цього він займав посаду заступника начальника Одеського обласного управління поліції та начальника слідчого управління Одеської області.

Під час повномасштабного вторгнення у березні 2022 року між ним та керівником Департаменту патрульної поліції України Євгеном Жуковим («Маршал») виник скандал.

Жуков звинуватив Шайхета у тому, що він залишив Миколаївську область. Останній, в свою чергу, звинуватив Маршала у самопіарі та заявив, що перебуває на робочому місці. На це Євген Жуков порадив йому вилізти з бункеру та захищати область.

Пізніше Сергій Шайхет заявив, що не намагався залишити місто в перші тижні війни. Натомість, за його словами, він постійно ходив по вулицях і особисто перевіряв документи у підозрілих осіб.

Восени 2023 року Сергій Шайхет отримав від президента Володимира Зеленського звання генерала поліції та очолив Департамент міграційної поліції Нацполіції.