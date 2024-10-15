На Херсонщині змінили тривалість комендантської години: деталі

Відсьогодні, 15 жовтня, на Херсонщині комендантська година триватиме з 20:00 до 6:00.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації.

«Нагадуємо, відсьогодні подовжено тривалість комендантської години. Відтепер на Херсонщині вона діє з 20:00 до 6:00», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що комендантська година в Херсонській області тривала з 21:00 до 05:00.

Раніше «МикВісті» повідомляли, що на Миколаївщині у трьох громадах скоротили комендантську годину.