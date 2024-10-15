Тисячі пінгвінів повернулися на українську станцію «Академік Вернадський»
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- Анна Гакман
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21:57, 15 жовтня, 2024
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Тисячі субантарктичних пінгвінів повертаються для гніздування на острів Галіндез, де розташована українська станція «Академік Вернадський».
Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.
Зазначається, що наприкінці минулого тижня біолог 29-ї УАЕ Світозар Давиденко нарахував на острові понад 3,5 тисяч цих птахів. І вони продовжують прибувати.
«Скоро в них починається період гніздування: орієнтовно кінець жовтня - початок листопада, залежно від погоди. Нагадуємо, що субантарктичні пінгвіни будують гнізда з камінців, надаючи перевагу підвищеним ділянкам», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у період з вересня 2023 року по квітень 2024 року українські полярники нарахували рекордну кількість субантарктичних пінгвінів.
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