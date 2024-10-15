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Тисячі пінгвінів повернулися на українську станцію «Академік Вернадський»

Тисячі субантарктичних пінгвінів повертаються для гніздування на острів Галіндез, де розташована українська станція «Академік Вернадський».

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

Зазначається, що наприкінці минулого тижня біолог 29-ї УАЕ Світозар Давиденко нарахував на острові понад 3,5 тисяч цих птахів. І вони продовжують прибувати.

«Скоро в них починається період гніздування: орієнтовно кінець жовтня - початок листопада, залежно від погоди. Нагадуємо, що субантарктичні пінгвіни будують гнізда з камінців, надаючи перевагу підвищеним ділянкам», – йдеться у повідомленні.

Повернення пінгвінів, фото Олександра Мацібури та Анни СоіноїПовернення пінгвінів, фото Олександра Мацібури та Анни Соіної
Повернення пінгвінів, фото Олександра Мацібури та Анни СоіноїПовернення пінгвінів, фото Олександра Мацібури та Анни Соіної
Повернення пінгвінів, фото Олександра Мацібури та Анни СоіноїПовернення пінгвінів, фото Олександра Мацібури та Анни Соіної
Повернення пінгвінів, фото Олександра Мацібури та Анни СоіноїПовернення пінгвінів, фото Олександра Мацібури та Анни Соіної
Повернення пінгвінів, фото Олександра Мацібури та Анни СоіноїПовернення пінгвінів, фото Олександра Мацібури та Анни Соіної
Повернення пінгвінів, фото Олександра Мацібури та Анни СоіноїПовернення пінгвінів, фото Олександра Мацібури та Анни Соіної

Нагадаємо, у період з вересня 2023 року по квітень 2024 року українські полярники нарахували рекордну кількість субантарктичних пінгвінів.

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